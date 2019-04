V Weimarju stoletnico gibanja okronali z odprtjem Muzeja Bauhausa

Weimar, 8. aprila - V nemškem Weimarju so ob 100-letnici ustanovitve visoke šole za arhitekturo in oblikovanje Bauhaus odprli Muzej Bauhausa. Ta ob delih, ki so jih pod okriljem Bauhausa ustvarili umetniki, predstavlja ideje gibanja in njihovo aktualnost danes. Med vodilnimi predstavniki so bili Walter Gropius, Oskar Schlemmer, Vasilij Kandinski in Paul Klee.