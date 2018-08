Festival pod motom Kako je Bauhaus prišel v Weimar

Erfurt, 19. avgusta - V Weimarju do 2. septembra poteka festival z motom v obliki vprašanja Kako je Bauhaus prišel v Weimar. Obiskovalcem so na ogled dokumenti, redki predmeti in umetniška dela, ki pričajo o času in raznoterih spremembah po koncu prve svetovne vojne, ki so porajali Bauhaus.