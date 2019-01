Mineva 100 let od ustanovitve umetniške šole Bauhaus

Berlin, 22. januarja - Letos mineva 100 let od ustanovitve visoke šole za arhitekturo in oblikovanje Bauhaus v Weimarju. Jubilej bodo v Nemčiji in po svetu obeležili s sklopom razstav, festivalov, raziskovalnih projektov in simpozijev. Praznovanja te dni v Berlinu uvaja uvodni festival z deli sodobnih umetnikov, v katerih je moč najti sledi zapuščine Bauhausa.