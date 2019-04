Elektro energija opozarja na goljufe, ki v njenem imenu od odjemalcev terjajo neobstoječe dolgove

Ljubljana, 7. aprila - V Elektro energiji, podjetju za prodajo elektrike in drugih energentov, so v zadnjem času prejeli več obvestil odjemalcev, da jih po telefonu nadlegujejo neznane osebe, ki se lažno predstavljajo kot zaposleni v Elektro energiji. Od njih terjajo neobstoječe dolgove in grozijo celo z odklopom električne energije.