Slovenci spletne prevare prepoznajo predvsem zaradi nepravilne rabe slovenščine

Ljubljana, 4. aprila - Spletne prevare so v zadnjem času v Sloveniji v porastu. Slovenci jih pogosto prepoznajo zaradi specifičnosti jezika, saj so elektronska sporočila, s katerimi želijo napadalci prevarati uporabnike, napisana z veliko slovničnimi napakami. Tudi zaradi tega manjkrat nasedemo prevaram, so se strinjali sogovorniki okrogle mize o prevarah.