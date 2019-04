Energija plus opozarja na poskuse prevare

Maribor, 5. aprila - Mariborsko podjetje Energija plus, hčerinska družba Elektra Maribor, ki se ukvarja s trženjem energije, je opozorilo na domnevne prevare in zlorabo njihovega imena. Neznanci naj bi od njihovih kupcev zahtevali plačilo neobstoječega dolga. Kot so ob tem pojasnili, so že sprožili postopke, da bi takšna dejanja preprečili.