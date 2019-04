Svetovne sile pozivajo k ustavitvi spopadov v Libiji

New York/Pariz, 6. aprila - Varnostni svet Združenih narodov in skupina najrazvitejših držav G7 sta pozvala sile uporniškega libijskega generala Halifa Haftarja k takojšnji ustavitvi napredovanja proti libijski prestolnici Tripoli. Obsodila sta novo stopnjevanje nasilja v državi in poudarila, da ni vojaške rešitve konflikta, poročajo tuje tiskovne agencije.