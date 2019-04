Uporniški libijski general začel ofenzivo na Tripoli

Tripoli, 4. aprila - Uporniški libijski general Halifa Haftar je danes naznanil začetek velike vojaške operacije za zavzetje prestolnice Tripoli, s čimer želi vreči mednarodno priznano vlado. ZDA in zavezniki so že izrazili zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja v Libiji in Haftarja pozvali, naj se ustavi.