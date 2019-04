Gutteres globoko zaskrbljen zaradi naraščanja napetosti v Libiji

Tripoli, 5. aprila - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes po obisku Libije izrazil "globoko zaskrbljenost" zaradi naraščanja napetosti v Tripoliju in okolici, a tudi upanje, da se je še mogoče izogniti krvavemu obračunu. Medtem so južno od Tripolija zaostrili oboroženi spopadi med silami mednarodno priznane vlade in uporniškega generala Halifa Haftarja.