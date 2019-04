Brexit in evropske volitve

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 7. aprila - Evropske volitve, ki bodo od 23. do 26. maja, so za EU ključen mejnik v sagi o brexitu, saj pomenijo začetek novega institucionalnega cikla, ko se razmerja moči v EU postavljajo na novo. Zato ni nenavadno, da je Velika Britanija - z eno nogo notri in z drugo zunaj - v tem procesu moteč dejavnik.