Pediatri pozvali k reševanju celotne primarne ravni zdravstva

Ljubljana, 5. aprila - Ob reševanju krize družinskih zdravnikov so v sekciji za primarno pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva danes v odprtem pismu predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministru za zdravje Alešu Šabedru opozorili, da so razmere v pediatriji še precej slabše. Pozvali so k reševanju celotne primarne ravni zdravstva in ponudili pomoč.