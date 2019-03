Karitas zbira sredstva za pomoč prizadetim v ciklonu Idai na jugovzhodu Afrike

Ljubljana, 20. marca - Slovenska karitas je danes začela akcijo zbiranja sredstev za pomoč prebivalcem Mozambika, Zimbabveja in Malavija, ki jih je prizadel ciklon Idai. Najprej bodo pomoč usmerili v Mozambik, kjer največ ljudi potrebuje nujno pomoč. Sredstva bodo namenjena za hrano, vodo, higienske pripomočke in začasna bivališča, so sporočili.