Ljubljana, 4. aprila - Vlada se je seznanila z osnutkom nacionalnega reformnega programa za 2019 in 2020. Končni dokument bo obravnavala predvidoma prihodnji teden in ga Evropski komisiji poslala do 15. aprila. Osnovni cilj ekonomske politike je spodbujanje konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva, omenja pa med drugim spremembe na davčnem in pokojninskem področju.