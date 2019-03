Vlada s predlogom za razbremenitev regresa

Ljubljana, 28. marca - Vlada je danes sprejela predloga sprememb zakonov o dohodnini in pokojninskem ter invalidskem zavarovanju, s katerima se regres za letni dopust v višini do 100 odstotkov povprečne plače razbremenjuje dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Razbremenitev bo veljala že za tekoče davčno leto.