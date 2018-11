V Pekarni Grosuplje eksplodiralo zaradi plina; sanacija stekla

Grosuplje, 29. novembra - Policisti so potrdili, da je bil vzrok za eksplozijo, ki je v sredo popoldne odjeknila v Pekarni Grosuplje, plin. Potrditev je sledila prvim ugotovitvam ogleda kraja dogodka, s katerim so policisti začeli danes zjutraj. V pekarni so medtem stekla prva sanacijska dela, proizvodnjo pa bodo po načrtih začeli vzpostavljati prihodnji teden.