Proizvodne linije v Pekarni Grosuplje po eksploziji vnovič delujejo

Grosuplje, 10. decembra - V Pekarni Grosuplje, kjer je konec novembra prišlo do eksplozije in požara, ki sta začasno zaustavila proizvodnjo, so odpravili posledice nezgode in v nedeljo testno zagnali proizvodne linije, so za STA sporočili iz družbe Don Don, ki ima v lasti grosupeljsko pekarno. Izdelke bodo kupcem spet začeli dobavljati v teku tega tedna.