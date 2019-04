Začrtani prvi okvirji za reševanje primarnega zdravstva

Ljubljana, 3. aprila - Minister za zdravje Aleš Šabeder ter predstavniki koordinativnega telesa družinske medicine in ZZZS so danes iskali rešitve za nakopičene težave v primarnem zdravstvu. Dokončnih ukrepov še niso oblikovali, dogovorili pa so se, da čim prej pripravijo razpis specializacij in anekse k splošnemu dogovoru, s katerimi bi razbremenili družinske zdravnike.