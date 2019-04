Na GZS danes Festival vajeništva

Ljubljana, 4. aprila - Gospodarska zbornica Slovenije danes pripravlja Festival vajeništva, na katerega vabijo predvsem vajence prvih dveh generacij. Dogodek je namenjen povezovanju in izmenjavi dobrih praks, potencialnim kandidatom za vajeništvo in njihovim staršem pa želijo ponuditi tudi različne uporabne informacije, so sporočili.