Pikalo delodajalce pozval k sodelovanju za razvoj vajeništva

Ljubljana, 26. marca - Minister za šolstvo Jernej Pikalo je na današnjem posvetu nagovoril delodajalce in jih pri tem pozval k večjemu sodelovanju pri razvoju vajeništva. To v Sloveniji še ni povsem uspešno zaživelo, število sodelujočih pa je prenizko. Minister je dejal, da so vajenci na začetku res strošek, vendar tak, ki se bo delodajalcem v prihodnje obrestoval.