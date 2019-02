Na svetu za strokovno izobraževanje opozorili na pomanjkanje družbenega soglasja pri vajeništvu

Ljubljana, 22. februarja - Člani strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje so se na današnji seji seznanili s prvim evalvacijskim poročilom o poskusnem izvajanju vajeništva, ki kaže, da bo treba nekatere stvari, kot je na primer koncept ocenjevanja, prevetriti. Opozorili so tudi na pomanjkanje družbenega soglasja med vsemi deležniki.