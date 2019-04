Dnevnik o delu okoljskih in gradbenih inšpektorjev (3. 4.)

Ljubljana, 2. aprila - Marjeta Kralj v komentarju Nedotakljivi piše o nepravilnostih pri delu inšpektorata za okolje in prostor, ki se po opažanjih upravne inšpekcije iz leta v leta ponavljajo, ne glede na vsa opozorila, nadaljnje napotke in usmeritve na delo, ki so jih v več nadzorih izdali upravni inšpektorji.