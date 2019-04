Dnevnik o stanju v Društvu slovenskih pisateljev (2. 4.)

Ljubljana, 2. aprila - Tanja Lesničar-Pučko v komentarju O simbolnem in konkretnem kapitalu piše o odstopu Aksinije Kermauner s položaja predsednice Društva slovenskih pisateljev. Kot meni avtorica, bi morali v društvu narediti korenite spremembe in začeti delovati navzven. Komentira tudi izjavo podpredsednice Gabriele Babnik o družbenem kapitalu in konkretnem kapitalu.