Kranjski zdravniki z odpovedmi, Šabeder s sindikatom o možnih rešitvah

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana/Kranj, 1. aprila - Kranjski družinski zdravniki so danes uresničili svoje napovedi in vodstvu zdravstvenega doma posredovali 23 odpovedi pogodb o zaposlitvi. Z odpovedmi so zarožljali tudi zdravniki v ZD Ptuj. Minister za zdravje Aleš Šabeder se je medtem sestal s predstavniki sindikata družinskih zdravnikov Praktikum, a konkretnih ukrepov še niso sprejemali.