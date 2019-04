Z odpovedjo pogodb zagrozili tudi ptujski zdravniki

Ptuj, 1. aprila - Družinski zdravniki iz Zdravstvenega doma (ZD) Ptuj se pridružujejo zahtevam po ureditvi razmer na področju primarnega zdravstva in pomanjkanja zdravnikov družinske medicine. Če njihove zahteve ne bodo uresničene do 1. junija, bo h kolektivni odpovedi pristopilo 16 zdravnikov, so sporočili iz ptujskega zdravstvenega doma.