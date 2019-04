Odpovedi pogodb o zaposlitvi podalo 23 kranjskih splošnih zdravnikov

Kranj, 1. aprila - V Zdravstvenem domu Kranj so danes prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi 23 zdravnikov družinske medicine, ki so tako uresničili svojo grožnjo. Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik poziva pristojne k izpolnitvi pogojev, ki so jih postavili zdravniki, sicer čez mesec ali dva v Kranju grozi razpad zdravstvenega sistema.