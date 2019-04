Ministrstvo začelo z deli za analizo tal na območju Drtije v Moravčah

Ljubljana, 1. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor je danes z izbranima izvajalcema na območju nekdanjega odkopa Drtija, kjer deluje podjetje Termit, začelo z izvedbo vrtin in bagerskih izkopov za odvzem vzorcev zemljin. V Moravčah so namreč prepričani, da na omenjenem območju prihaja do kršitev, ki vodijo v onesnaženje okolja.