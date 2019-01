Moravčani terjajo odgovornost za ekološko bombo v njihovi dolini

Ljubljana, 10. januarja - Moravčani so ogorčeni nad informacijo, da zadnji dve leti na tamkajšnji deponiji zakopavajo strupene odpadke s pogorišča Kemisa. To po besedah župana Milana Balažica razkrivajo dokumenti, ki so jih pridobili na občini. Od vlade terjajo takojšnjo prepoved odlaganja odpadkov v dolini, proti državi so pripravljeni sprožiti tudi postopke v Bruslju.