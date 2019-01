Kemis odločno zanika dovoz nevarnih odpadkov v Moravško dolino

Vrhnika, 10. januarja - V Kemisu odločno zanikajo navedbe, da so na območje Termita v Moravško dolino dovažali nevarne odpadke, nastale v okviru sanacije požara maja 2017, kot so zatrdili moravški župan in tamkajšnja ljudska iniciativa. Trdijo, da so vse nevarne odpadke odpeljal na sežig v tujino. Minister Jure Leben medtem čaka rezultate inšpekcijskega pregleda terena.