ZN podaljšali mandat mirovne misije v DR Kongu

New York, 30. marca - Varnostni svet Združenih narodov je v petek soglasno podaljšal mandat misije mirovnih sil ZN Monusco v Demokratični republiki Kongo do 20. decembra. Ob tem so generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu naložili, da do 20. oktobra pripravi strategijo odhoda Modrih čelad iz države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.