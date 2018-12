V DR Kongo po več preložitvah naposled predsedniške volitve

Kinšasa, 30. decembra - V nemirni Demokratični republiki Kongo danes vendarle potekajo predsedniške volitve, prve po sedmih letih. Po dveletnem odlogu so tudi tokratne že preložili za teden dni, vse do zadnjega pa ni bilo jasno, ali morda ne bodo tudi današnjih. Za tri mesece so jih sicer že preložili na območjih, kjer je izbruhnila ebola in divjajo spopadi.