V DR Kongo za ebolo zbolelo že 300 ljudi

Kinšasa, 6. novembra - Na vzhodu DR Kongo, kjer že več tednov beležijo novo epidemijo smrtonosne ebole, je zaradi okužbe s tem virusom zbolelo 300 ljudi, 186 jih je umrlo, 88 pa so jih uspeli pozdraviti, so v ponedeljek objavili na tamkajšnjem ministrstvu za zdravje. Dodali so, da so pri 265 od 300 obolelih virus ebole že potrdili v laboratoriju.