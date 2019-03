Kitajsko-ameriška trgovinska pogajanja po oceni sodelujočih konstruktivna

Peking, 29. marca - Ameriški in kitajski trgovinski pogajalci so pogovore, ki so v četrtek in danes potekali v Pekingu, označili za iskrene in konstruktivne, podrobnejših izjav pa niso podali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prihodnji teden jih bodo nadaljevali v Washingtonu. V četrtkovih izjavah so sicer poudarili, da jih čaka še veliko dela.