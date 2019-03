Ameriško in kitajsko trgovinsko delegacijo čaka še veliko dela

Ljubljana, 28. marca - Ameriške in kitajske trgovinske pogajalce čaka še veliko dela, je ob začetku novega kroga pogajanj med Kitajsko in ZDA v Pekingu ocenil tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino Gao Feng. Pogajanja se bodo danes začela z delovno večerjo in nato nadaljevala ves petek. Prihodnji teden se bodo pogajalci srečali še v Washingtonu.