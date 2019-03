Ameriški trgovinski pogajalci prihodnji teden v Pekingu

Peking, 21. marca - Glavni trgovinski pogajalec ZDA Robert Lighthizer in ameriški finančni minister Steven Mnuchin se bosta v četrtek in petek prihodnji teden v Pekingu udeležila novih pogovorov o trgovinskem dogovoru med državama, so danes po poročanju francoske tiskovne agencija AFP sporočili iz kitajskega ministrstva za trgovino.