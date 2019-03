Juana Guaidoja odstavili s položaja predsednika venezuelskega parlamenta

Caracas, 28. marca - Venezuelske oblasti so vodjo venezuelske opozicije Juana Guaidoja danes odstavile s položaja predsednika parlamenta. Guaidoju, ki ga je kot začasnega predsednika države priznalo več kot 50 držav, so zaradi suma korupcije tudi za 15 let prepovedali, da bi bil izvoljen na javno funkcijo. Guaido je sporočil, da teh odločitev oblasti ne priznava.