Moskva: Ruska vojska bo v Venezueli ostala, dokler bo treba

Moskva, 28. marca - Navzočnost ruskih vojakov v Venezueli ne predstavlja grožnje nikomur, so danes sporočili z ruskega zunanjega ministrstva, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump Moskvo pozval, naj takoj umakne svoje sile iz Venezuele. Rusija bo v Venezueli ostala, dokler bo to treba, so po poročanju tujih tiskovnih agencij poudarili v Moskvi.