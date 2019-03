EU za pomoč Venezueli namenja dodatno humanitarno pomoč

Bruselj, 27. marca - Evropska komisija bo zaradi vse hujše krize v Venezueli državi namenila dodatnih 50 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bodo najbolj ranljivemu prebivalstvu v Venezueli in sosednjih državah zagotovila zatočišča, preskrbo s hrano in vodo ter dostop do sanitarnih storitev in izobraževanja za otroke, so danes sporočili iz Bruslja.