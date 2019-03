Za rešitve v zdravstvu po oceni sogovornikov nujna dialog in soglasje partnerjev

Ljubljana, 20. marca - Na okrogli mizi v okviru posveta o prihodnosti slovenskega zdravstva so sogovorniki opozorili, da so razmere v zdravstvu kritične in da to področje nujno potrebuje reformo, za katero bosta nujna dialog in soglasje vseh socialnih partnerjev. Za učinkovito in dostopno zdravstvo bodo potrebne spremembe financiranja in načrtovanje kadrovske vzdržnosti.