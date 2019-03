V DeSUS, LMŠ in NSi pozdravljajo napoved razmisleka o morebitnih spremembah financiranja volilne kampanje

Ljubljana, 28. marca - V DeSUS, LMŠ in NSi, pri katerih je računsko sodišče ugotovilo nekatere nepravilnosti pri financiranju volilne kampanje za volitve v DZ, pozdravljajo napoved računskega sodišča, da bo predlagalo nekatere popravke volilne zakonodaje, da bi ta postala bolj življenjska. V SDS in SNS, kje so tudi odkrili nepravilnosti, revizije še ne komentirajo.