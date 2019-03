Računsko sodišče pri reviziji volilnih kampanj petim strankam izreklo mnenje s pridržkom

Ljubljana, 28. marca - Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilnih kampanj strank, ki so na zadnjih državnozborskih volitvah dosegle pogoje za povrnitev stroškov iz proračuna. LMŠ, DeSUS, SDS, NSi in SNS je pri pregledu pravilnosti poročanja izreklo mnenje s pridržkom, DeSUS, SDS in SNS pa tudi pri pregledu pravilnosti poslovanja.