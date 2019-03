Za lansko volilno kampanjo največ porabila SDS, najmanj Pirati

Ljubljana, 28. marca - Med strankami, ki so na lanskih državnozborskih volitvah presegle en odstotek glasov, je največ denarja za kampanjo porabila SDS, in sicer 441.052 evrov, najmanj pa Piratska stranka Slovenije, 21.886 evrov, je razvidno iz revizijskih poročil računskega sodišča. Med strankami, ki so porabile največ, je tudi SLS, ki pa se ji ni uspelo uvrstiti v DZ.