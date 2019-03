Društvo za zaščito voda: Mnogi izzivi pri zagotavljanju vode za vse

Ljubljana, 20. marca - V Slovenskem društvu za zaščito voda so danes opozorili na geslo letošnjega svetovnega dneva voda, ki poziva k temu, da nikogar ne pustimo ob strani. Spomnili so na posameznike v Sloveniji, ki še čakajo na urejeno kanalizacijo ali ne morejo plačati računa za vodo. Pogosto ob strani ostane tudi stroka, znane so težave romskega prebivalstva.