Uredbe o odvzemu koncesije na Muri še ni, v petek protest za zaščito reke

Ljubljana, 21. marca - Zveza društev Moja Mura, ki vodi kampanjo Rešimo Muro, bo v petek v Ljubljani pripravila protestni shod, saj vlada še ni sprejela uredbe, ki bi Dravskim elektrarnam Maribor odvzela koncesijo za gradnjo hidroelektrarn na Muri. Protestniki se bodo zbrali na Trgu republike in se nato sprehodili do vladnega poslopja in državnega zbora.