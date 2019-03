Na ptujskem sodišču lani za desetino znižali število nerešenih zadev

Ptuj, 31. marca - Ptujsko okrožno sodišče je skupaj z okrajnima sodiščema na Ptuju in v Ormožu lani v reševanje prejelo 30.685 zadev oziroma skoraj osem odstotkov manj kot leto prej. V celotnem ptujskem sodnem okrožju so rešili 31.249 zadev oziroma za skoraj desetino manj kot leta 2017. Vseeno so za približno enak delež znižali število nerešenih zadev.