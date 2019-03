Mariborsko sodišče lani za skoraj četrtino zmanjšalo zaostanke

Maribor, 23. marca - Mariborsko okrožno sodišče je skupaj s pripadajočimi okrajnimi sodišči v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu lani v reševanje prejelo 73.068 zadev, medtem ko jih je rešilo 77.288. Pripad novih zadev, tako kot zadnjih nekaj let, še naprej rahlo upada, za skoraj četrtino pa so lani uspeli znižati tudi število nerešenih primerov.