Nekdanji predsednik Türk ob svetovnem dnevu vode v Washingtonu in New Yorku

New York, 23. marca - Nekdanji predsednik države Danilo Türk se je kot vodilni politični svetovalec Ženevskega centra za vodo (GWH) udeležil srečanj in razprav na temo vode, miru in varnosti okrog Svetovnega dneva vode ZN v Washingtonu in New Yorku. Svetovni dan vode ZN obeležujejo od leta 1993.