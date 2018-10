Türk v New Yorku na razpravi Varnostnega sveta ZN o vprašanju vode in miru

New York, 29. oktobra - Nekdanji slovenski predsednik Danilo Türk se je v petek v vlogi predsednika Globalnega visokega panela o vodi in miru udeležil neformalne razprave v Varnostnem svetu ZN na temo vode, miru in varnosti, ki jo je sklicala Nizozemska, poseben sestanek 15 držav pa je na to temo v prostorih misije gostila tudi Slovenija.