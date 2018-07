Türk na ZN izpostavil povezavo med migracijskimi valovi in pomanjkanjem vode

New York, 13. julija - Nekdanji predsednik Danilo Türk je na političnem forumu na visoki ravni, ki do 18. julija poteka na sedežu ZN v New Yorku, izpostavil povezavo med migracijskimi valovi, ki prihajajo v Evropo, in pomanjkanjem čiste pitne vode tam, od koder migranti prihajajo, to je iz Afrike in z Bližnjega vzhoda.