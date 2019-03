Ljubljana, 22. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o napovedi Janeza Janše, da bo zahteval ustavno presojo rebalansa proračuna in odzivu Marjana Šarca na to napoved. Agencije so poročale tudi o protestu pred slovenskim parlamentom proti hidroelektrarnam na Muri in o znižani napovedi slovenske gospodarske rasti.