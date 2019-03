Mladina o sporazumu med koalicijo in Levico (22. 3.)

Ljubljana, 22. marca - Grega Repovž v komentarju Prilika o izgubljeni hčeri piše o sporazumu med vladnimi strankami in Levico. Po mnenju avtorja je ta sporazum dejansko popis najakutnejših problemov prebivalcev Slovenije in večina starih političnih strank bi se morala posipati s pepelom, ker so vsa ta vprašanja toliko desetletij zavestno zapostavljale.